به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فضای جمکران و قم سرشار از اندوه، دلتنگی و اشک‌های بی‌امان عاشقانی بود که برای آخرین وداع با امام شهید گرد هم آمده بودند.

چشم‌هایی پر از اشک، دست‌هایی که به نشانه وداع به سوی آسمان بلند شده بود و زمزمه صلوات و دعا، تصویری ساخته بود که کمتر دوربینی توان ثبت تمام عظمت آن را داشت.

مردم با حضور پرشور و گسترده در این مراسم، بار دیگر نشان دادند که همواره در مسیر انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای آن استوارند.