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مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور پرشور و میلیونی مردم در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فضای جمکران و قم سرشار از اندوه، دلتنگی و اشکهای بیامان عاشقانی بود که برای آخرین وداع با امام شهید گرد هم آمده بودند.
چشمهایی پر از اشک، دستهایی که به نشانه وداع به سوی آسمان بلند شده بود و زمزمه صلوات و دعا، تصویری ساخته بود که کمتر دوربینی توان ثبت تمام عظمت آن را داشت.
مردم با حضور پرشور و گسترده در این مراسم، بار دیگر نشان دادند که همواره در مسیر انقلاب اسلامی و آرمانهای والای آن استوارند.