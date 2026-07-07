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پایتخت آغوش گشود برای جمعیتی که نه در قاب دوربینها میگنجید و نه در وصف کلمات؛ وداع با رهبر شهید، جهانیان را به تماشا نشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تهران نفسها را حبس کرد تا میلیونها دلداده را در خود جای دهد. جمعیتی که نه مرزها را شناخت و نه خستگی را؛ از هر گوشهای آمده بودند تا وداعی رقم بزنند که نه تنها یک شهر، که جهان را تحت تأثیر قرار داد.
چشمانی که اشک میبارید، اما دلهایی که هرگز خم نشد. مردمی که رفتن رهبرشان را باور نداشتند، در این وداع، استوارتر از همیشه ایستادند.
خبرنگاران خارجی نیز در کنار دیگر راویان این حماسه، شاهد صحنههایی بودند که پیش از این هرگز ثبت نشده بود؛ جمعیتی که آن را «نمایشی بینظیر از وحدت» خواندند.
در فضای مجازی نیز موجی از روایتها شکل گرفت؛ کاربرانی که هرکدام از زاویهای، وداع با رهبر مجاهد شهید امت را بازگو کردند؛ و حاصل این همه، یک حقیقت بود؛ آقای شهید ایران، فقط یک رهبر نبود، قلب تپندهی امتی بود که وداعش، نقطه پایانی نبود، بلکه آغاز مسیری تازه برای راهی است که هرگز به پایان نمیرسد.