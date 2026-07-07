به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در حاشیه بازدید کانال آب نیروگاه برقابی سی‌سخت با اشاره به سابقه وقوع تلفات حیات‌وحش در این محدوده، گفت: کانال‌های انتقال آب نیروگاه برقابی سی‌سخت طی سال‌های گذشته به یکی از نقاط پرخطر برای گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، به‌ویژه پلنگ ایرانی، تبدیل شده و با وجود هشدار‌ها و مکاتبات متعدد، اقدامات مؤثر برای ایمن‌سازی آن انجام نشده است.

تأکید بر اجرای فوری طرح ایمن‌سازی

عبدال دیانتی‌نسب افزود: با تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه‌های مسئول، مقرر شد طرح جامع محصورسازی کانال و نصب حفاظ‌های استاندارد بر روی کانال و دریچه‌های منهول با قید فوریت تهیه و اجرا شود تا از تکرار تلفات گونه‌های جانوری جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند دنا، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌ها باید برای رفع این معضل و ایمن‌سازی تأسیسات اقدام کنند.

دنا نیازمند اقدام عملی برای حفاظت از حیات‌وحش است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فرصت آزمون و خطا به پایان رسیده است، تصریح کرد: دنا میراث طبیعی کشور است و نباید تأسیسات انسانی به عاملی برای نابودی حیات‌وحش تبدیل شود.