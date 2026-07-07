مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان، ۳ هزار و ۱۰۶ واحد مسکن درقالب طرح‌های مختلف بهره برداری خواهد شد.

بهره‌برداری از ۶ هزار و ۱۵۶ واحد مسکونی در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان

بهره‌برداری از ۶ هزار و ۱۵۶ واحد مسکونی در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی با اشاره به برنامه ریزی برای بهره‌برداری ۶ هزار و ۱۵۶ واحد مسکونی در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان، اظهار داشت: این واحدها در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: در این مرحله از افتتاح‌ها، یک‌هزار و ۷۲۸ واحد مسکونی در بخش «خودمالک» طرح نهضت ملی مسکن تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.

عمادی با اشاره به سایر طرح‌هایی که در این سفر به چرخه سکونت وارد می‌شوند، بیان داشت: همچنین ۴۵۴ واحد از طرح نهضت ملی مسکن و ۸۶۰ واحد از مجموع یک‌هزار و ۵۲۲ واحد باقی‌مانده از طرح مسکن مهر نیز با رفع نواقص و تکمیل زیرساخت‌ها، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان به وضعیت پیشرفت طرح‌های شهری و برنامه‌های دولت برای ساماندهی سکونتگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: طرح مسکن «فرهنگ‌شهر» اهواز به عنوان یکی از طرح‌های شاخص، شامل ۴۹۲ واحد است که از این تعداد ۳۴۹ واحد به صورت کامل تکمیل شده و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از این واحدها توسط مالکان مورد سکونت قرار گرفته‌اند.

وی با تاکید بر شتاب‌بخشی به تکمیل زیرساخت‌های سکونتگاهی در استان خوزستان، ادامه داد: اولویت راه و شهرسازی استان، تمرکز بر رفع موانع اجرایی و تامین خدمات زیربنایی برای طرح‌های نیمه‌تمام است تا روند خانه‌دار شدن متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، تلاش دستگاه‌های اجرایی استان بر این است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های دولت، بخش دیگری از طرح‌های نهضت ملی مسکن نیز تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

استان خوزستان با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر یکی از استان های پرجمعیت و کلیدی کشور به شمار می‌رود.