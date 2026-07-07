به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رهبر شهید انقلاب ا بار‌ها در مسجد مقدس جمکران سجاده پهن کرده و دل به صاحب این خانه سپرده بود، اما امروز روایت فرق می‌کند خود ایشان نیامده پیکرش را آوردند همان جایی که سال‌ها قرار دلش بود. قائدامت که با پرچم صاحب الزمان ایران را در جهان سرافراز کرد.

منتظران ظهر امروز در اینجا بر پیکر آقای شهید ایران نماز خواندند

مردم امروز از قدمگاه امام زمان (عج) تا مدفن کریمه اهل بیت (س) با تشییع تاریخی سیدالشهدای انقلاب اسلامی ظهور را تمرین کردند.