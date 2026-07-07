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مسئول تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی مازندران از اعزام گروهی متشکل از پزشکان عمومی، متخصص، فوقتخصص و نیروهای پرستاری، بیهوشی، اتاق عمل و اورژانس به مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی مازندران با هدف ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی به زائران و شرکتکنندگان در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید، عازم مشهد مقدس شد.
همزمان با عزیمت سوگواران و دلدادگان رهبر شهید از نقاط مختلف کشور به مشهد مقدس، یک گروه ۵۷ نفره از پزشکان و کادر درمان بسیج جامعه پزشکی مازندران از قائمشهر به مشهد اعزام شدند.
مسئول تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی مازندران گفت: این گروه متشکل از پزشکان عمومی، متخصص، فوقتخصص، نیروهای پرستاری، بیهوشی، اتاق عمل و اورژانس است و در صورت بروز هرگونه مشکل جسمی یا نیاز درمانی برای شرکتکنندگان در مراسم، خدمات پزشکی و درمانی رایگان ارائه خواهد کرد.
موسویان هدف از اعزام این تیم را پشتیبانی درمانی از زائران و تأمین خدمات سلامت در طول برگزاری مراسم عنوان کرد.
اعضای تیم اعزامی نیز که عصر امروز از قائم شهر عازم مشهد مقدس شدند با تجلیل از مجاهدتها، ایستادگی و خدمات ماندگار رهبر شهید، خدمترسانی به زائران این مراسم را توفیقی الهی دانستند و تأکید کردند حضور در این مأموریت را ادای دِینی به آرمانهای رهبر شهید و خدمت به مردم میدانند.