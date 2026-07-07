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عراق آماده بدرقه آقای شهید ایران

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب فردا از نجف اشرف آغاز می‌شود و بیش از ۵۰ هزار عراقی در قالب گروه‌ها و تشکل مختلف مقدمات اولیه این مراسم را آماده کرده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۱۶:۲۱
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، کربلا و نجف
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