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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرگفت:۳۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز یا ماینر در یک واحد مسکونی در مرکز استان شناسایی و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی گفت: طرح «مدیریت هوشمند تلفات شبکه برق» در کشور از آغاز امسال آغاز شده که طرح «مهتاب» نامیده میشود. هدف آن، شناسایی و ساماندهی انشعابهای غیرمجاز، کنتورهای دستکاریشده و درست کردن آن و برخورد با استخراج رمزارزهای غیرقانونی و ماینرها است.
وی با بیان اینکه در استان بوشهر هم این طرح در حال اجرا است، افزود: در ۱۳ مدیریت استان بیش از ۶۰ گروه عملیاتی همزمان در حال فعالیت برای اجرای این طرح هستند که شناسایی بیش از ۱۱۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی در این سه ماه و بازگشت هزینه به بیتالمال دستاورد آنان است.
او اضافه کرد: در ۲۴ گذشته نیز در ۴ مرکز بیش از ۶۴ دستگاه ماینر کشف شده است که با هماهنگی دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی و مأموران نیروی انتظامی جمعآوری شدهاند. از آنجا که هر دستگاه ماینر برابر با یک منزل برق مصرف میکند، این ۶۴ دستگاه سهم ۶۴ خانوار را مصرف میکرد.
حشتمی گفت: در یک پرونده ۳۵ دستگاه ماینر در یکی از محلههای جنوبی کشف و فرد متخلف نیز دستگیر شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اضافه کرد: برخورد سخت با چنین سودجویانی در برنامه است؛ زیرا کار آنان سوختن و آسیب دیدن تجهیزات همگانی برق و ضایع شدن حق مردم را در پی دارد.
حشمتی گفت: مردم میتوانند تخلف ماینرها را با تماس با ۱۲۲ یا پیامک به ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند و از پاداش یک تا ۳۰۰ میلیونی برخوردار شوند.