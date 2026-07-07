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مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت، جزئیات خدمات حوزه سلامت در پوشش مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد امت را اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد امت، تیمهای حوزه سلامت با اجرای برنامههای مراقبت، دیدهبانی بیماریها و پایش مستمر وضعیت بهداشتی، خدمات گستردهای را به زائران و شرکتکنندگان در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی ارائه کردند.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت عملیات بحران، از روز شنبه ۱۳ تیر تا ساعت ۱۶:۳۰ روز (سهشنبه) ۱۶ تیرماه، در مجموع ۴۸۵ مورد بازدید و پایش بهداشتی انجام و هزار و ۹۹۸ سندروم شناسایی و ثبت شد که شامل ۶۳۴ مورد سندروم اسهال حاد آبکی، ۵۴۲ مورد سندروم شبهآنفلوانزا و ۸۲۲ مورد سایر سندرومها بوده است.
همچنین در این مدت، ۷۲۷ نمونه انسانی برای انجام بررسیهای آزمایشگاهی اخذ شد و ۱۴ کانون طغیان احتمالی نیز شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفت.
این اقدامات با هدف حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از بروز و گسترش بیماریهای واگیر و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مستمر به شرکتکنندگان در مراسم انجام شد.