به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحم د مسئول موکب و هیات انصار المهدی تمنک گفت: این موکب با مشارکت هیات‌های مذهبی، نهادها، خیران و گروه‌های مردمی برپا شده است و از ساعات اولیه مراسم با پذیرایی، میزبان زائران است.

رامین آیین پرست افزود: بیش از ۲۰ خادم از ساعت ۹ صبح تا پاسی از شب و تا آخرین روز مراسم تشییع رهبر پذیرای کاروان‌ها و زائران هستند.

خادمان این موکب، خدمت به زائران را افتخاری بزرگ می‌دانند و با همدلی و مشارکت مردمی، از روز‌های گذشته در حال آماده‌سازی امکانات و فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در این مراسم بودند.