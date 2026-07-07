موکب مردمی در جاده یاسوج_اصفهان آماده خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید
موکبهای خدمت رسانی به زائران مراسم بدرقه امام شهید ایران در جاه یاسوج _اصفهان توسط هیات انصار المهدی تمنک برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد مسئول موکب و هیات انصار المهدی تمنک گفت: این موکب با مشارکت هیاتهای مذهبی، نهادها، خیران و گروههای مردمی برپا شده است و از ساعات اولیه مراسم با پذیرایی، میزبان زائران است.
رامین آیین پرست افزود: بیش از ۲۰ خادم از ساعت ۹ صبح تا پاسی از شب و تا آخرین روز مراسم تشییع رهبر پذیرای کاروانها و زائران هستند.
خادمان این موکب، خدمت به زائران را افتخاری بزرگ میدانند و با همدلی و مشارکت مردمی، از روزهای گذشته در حال آمادهسازی امکانات و فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی از شرکتکنندگان در این مراسم بودند.
همچنین در شهرستان دنا موکبهای متعددی با هدف استقبال و خدمترسانی به زائران در مسیرهای تردد فعالیت میکنند.