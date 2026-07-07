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خبرهایی متنوع از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بسته اخبار کوتاه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۴ شامل خبر متنوع است.
برپایی آیین گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران در طاهر گوراب
همزمان با آیین تشییع پیکر مطهرقائد شهید امت و با هدف بهرهمندی جاماندگان از این مراسم، آیین گرامیداشت رهبر شهید امت در طاهر گوراب برگزار شد. شرکتکنندگان ضمن سوگواری و فریاد خونخواهی آقای شهید ایران، بر تدام راه امام و شهدا در دفاع از وطن تاکید کردند.
اجرای طرح اضطراری مدیریت آب تالاب بین المللی انزلی
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از اجرای طرح اضطراری مدیریت آب در بخش غربی تالاب انزلی از طریق کانالهای ماهروزه و اشکالچیکه خبر داد و گفت: استمرار پایشهای میدانی و اجرای هماهنگ و منسجم طرحهای مدیریتی، شرط اصلی موفقیت برنامههای حفاظت و احیای تالاب است و این رویکرد با جدیت در دستور کار قرار دارد.
تامین آب آشامیدنی پایدار برای بیش از هزار خانوار روستایی
مدیر امور آبفای شهرستان رشت از نوسازی و اصلاح بخشی از تأسیسات آبرسانی روستاهای پاچکنار و آقاسیدشریف با بیش از هزار میلیون ریال هزینه برای تأمین آب آشامیدنی پایدار هزار و ۳۵۸ خانوار این مناطق خبر داد.
آغاز برداشت هندوانه از باغهای چاف لنگرود
مدیر جهاد کشاورزی لنگرود از آغاز برداشت هندوانه از هزار و ۳۵۰ هکتار از اراضی چاف خبر داد و گفت: این منطقه به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خاک و اقلیم، جایگاه ویژهای در تولید این محصول جالیزی در استان دارد.