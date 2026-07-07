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آستان مقدس حسینی با اعلام تکمیل همه تمهیدات خدماتی، امنیتی، درمانی و رسانهای، از آمادگی کامل برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، آیتالله سید علی خامنهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آستان مقدس حسینی در بیانیهای رسمی اعلام کرد تمامی آمادگیهای خدماتی، اجرایی و سازمانی برای استقبال از کاروان تشییع پیکر آیتالله سید علی خامنهای(قدس سره)، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، در حرم مطهر امام حسین(ع) به پایان رسیده است.
در این بیانیه آمده است که این اقدامات در راستای اجرای رهنمودهای شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی دینی و متولی شرعی آستان مقدس حسینی و با نظارت حسن رشید جواد العبایجی، دبیرکل آستان و با مشارکت تمامی بخشهای اجرایی و خدماتی انجام شده تا مراسم با نظم، آرامش و هماهنگی کامل برگزار شود.
بر اساس این بیانیه، مدیریت آستان مقدس حسینی مسیرهای حرکت کاروان تشییع و زائران را ساماندهی کرده و علاوه بر استقرار نیروهای خدماتی و تیمهای پزشکی، محورهای اصلی ورود و خروج شرکتکنندگان را نیز آماده ساخته است.
همچنین فضای داخلی آستان مقدس برای برگزاری مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید، که به امامت شیخ عبدالمهدی کربلایی اقامه خواهد شد، مهیا شده است.
آستان مقدس حسینی همچنین از تدوین و اجرای یک برنامه جامع رسانهای برای پوشش گسترده آیین تشییع خبر داد و اعلام کرد تمامی تسهیلات لازم برای فعالیت خبرنگاران و گروههای رسانهای محلی، عربی و بینالمللی فراهم شده است تا این مراسم بهصورت گسترده منعکس شود.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که تمامی کارکنان و خادمان آستان مقدس حسینی با روحیه مسئولیتپذیری در حال خدمترسانی هستند و از شرکتکنندگان خواسته شده است با همکاری و همراهی با عوامل اجرایی، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر و منظمتر این مراسم را فراهم کنند.