اشک، دلتنگی و تجدید عهد، روایت مشترک مردمی است که اگرچه به کاروان بدرقه رهبر شهید نرسیدند، اما در جای‌جای استان ایلام با حضور در آیین‌های سوگواری، دل‌هایشان را راهی همان مسیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در حالی که پایتخت میزبان میلیون‌ها دلداده رهبر شهید بود، جاماندگان این وداع تاریخی در استان ایلام، با حضور در آیین‌های سوگواری، ارادت خود را به آقای شهید ایران نشان دادند.

اشک‌ها و دلتنگی‌ها و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، روایت مشترک مردمی بود که اگرچه به کاروان بدرقه رهبر شهید نرسیدند، اما در جای‌جای استان ایلام، دل‌هایشان را راهی همان مسیر کردند.

در شهرستان‌های این استان مردم مؤمن و انقلابی با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری، بار دیگر وفاداری خود را به نظام و رهبری به نمایش گذاشتند.

این آیین‌های سوگواری، نشان از عمق ارادت مردم ایلام به رهبر شهید و تداوم راه پرافتخار شهدا داشت و ثابت کرد که ملت ایران در همه شرایط پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

جاماندگان از بدرقه، اما هرگز از مسیر عقب نماندند؛ مسیری که رهبر شهید ترسیم کرد و امروز با عشق و ایمان، در سراسر این سرزمین ادامه دارد.