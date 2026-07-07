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گستردهترین طرح ایمنی و امدادی سازمان آتشنشانی با استقرار بیش از ۱۳۰ خودروی عملیاتی و ۳۲۰ آتشنشان در مسیرهای تشییع قائد شهید امت اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته ایمنی ستاد تشییع قائد شهید امت گفت: برنامهریزیهای انجام شده بر پایه پاسخگویی سریع به هرگونه حادثه احتمالی طراحی شده است و در زون (منطقه) قرمز و لایه نخست مسیر تشییع، ۵۲ دستگاه خودروی سنگین آتشنشانی مستقر شدهاند و در لایه دوم نیز ۸۰ دستگاه خودروی سنگین عملیاتی به صورت آمادهباش حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
آتشپاد امیر حسامی با اشاره به استقرار گسترده نیروهای عملیاتی افزود: ۲۵۰ آتشنشان مجهز به خاموشکنندههای آتش، تجهیزات امداد و نجات و بستههای کمکهای اولیه، با فاصله تقریبی ۱۳۵ متر از یکدیگر در طول مسیر مستقر شدهاند تا نخستین اقدامات امدادی و ایمنی بدون وقفه انجام شود.
وی ادامه داد: علاوه بر نیروهای سازمان آتشنشانی، امکان بهرهگیری از ظرفیت نیروهای داوطلب نیز پیشبینی شده است تا در صورت افزایش حجم مأموریتها یا وقوع شرایط اضطراری، خدماترسانی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
وی بیان کرد: نیروهای پشتیبان در پارکینگهای اطراف شهر استقرار خواهند داشت و ۲۹ دستگاه خودروی امداد و نجات به همراه ۷۰ آتشنشان در پارکینگهای پیرامونی مستقر هستند تا ضمن پوشش ایمنی این محدودهها، در صورت نیاز بهعنوان نیروی پشتیبان وارد عملیات شوند.
حسامی گفت: یکی از اقدامات مهم این کمیته اجرای شبکه تأمین آب اضطراری در محور خیابان امام رضا (ع) است و در این محور، شلنگکشی عرضی با فواصل ۴۰ متری انجام شده و با ایجاد پوشش گسترده در طول مسیر، امکان دسترسی سریع به آب برای عملیات اطفای حریق فراهم شده است. همچنین استقرار سامانههای مهپاش در نقاط پیش بینیشده به طول بیش از ۶۰۰ متر، به کاهش تنش گرمایی و ایجاد شرایط مناسبتر برای زائران کمک خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه هدف از این حجم از استقرار نیرو و تجهیزات، پیشگیری و آمادگی حداکثری است، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مردم و رعایت توصیههای ایمنی، هیچ حادثهای در طول مراسم رخ ندهد، اما تمامی نیروها و تجهیزات سازمان آتشنشانی با آمادگی صددرصدی در محل حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کمترین زمان ممکن عملیات امداد، نجات و اطفای حریق را انجام دهند.
وی از شهروندان خواست: ضمن همکاری با نیروهای امدادی، از ایجاد انسداد در مسیرهای امدادرسانی، پارک خودرو در محلهای ممنوعه و هرگونه اقدامی که روند خدماترسانی را با اختلال مواجه میکند، خودداری کنند تا این مراسم با نهایت ایمنی، نظم و آرامش برگزار شود.