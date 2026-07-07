به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر امام شهید انقلاب، مردم شیراز با حضور در حرم مطهر شاهچراغ ضمن بزرگداشت یاد و خاطره آن حکیم نامدار دوران، در مصیبت عظمای نبودنش عزاداری و سوگواری می‌کنند. امروز طلاب، روحانیون ودانشجویان با تجمع در شبستان امام خمینی حرم مطهر ضمن عزاداری با آرمان‌های قائد نامدار و شجاع امت تجدید پیمان کردند.