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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از آغاز برداشت گوجه فرنگی در سطح ۱۱۰ هکتار مزارع این شهرستان و صادرات این محصول به بازارهای حوزه خلیج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مهدی یوسفی گفت: شرایط اقلیمی مناسب و مدیریت صحیح مزارع باعث تولید محصولی با کیفیت شده است و پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۰ هزار تن گوجه فرنگی به خارج از کشور صادر شود.
او افزود: بخش قابل توجهی از گوجهفرنگی برداشتشده از مزارع شهرستان زرین دشت پس از درجهبندی و بستهبندی، به بازارهای هدف در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشور پاکستان ارسال میشود.
یوسفی بیان کرد: صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای بخش کشاورزی شهرستان زرین دشت و افزایش درآمد بهرهبرداران دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت افزود: تاکنون ۱۰ هزار تن گوجه فرنگی از شهرستان زرین دشت به خارج از کشور صادر شده است و پیش بینی میشود تا پایان برداشت این محصول بیش از ۲۰ هزار تن محصول صادر شود که به این ترتیب نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش عملکرد داریم.
یوسفی اضافه کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه توصیههای فنی و نظارت بر مراحل تولید گوجه فرنگی در مزارع شهرستان زرین دشت، در راستای ارتقای کیفیت این محصول و رعایت استانداردهای مورد نیاز بازارهای صادراتی تلاش میکنند.
او ادامکه داد: شهرستان زریندشت به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی، از مناطق مستعد تولید محصولات سبزی و صیفی در استان فارس به شمار میرود و هر ساله بخشی از تولیدات آن به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زریندشت، بیان کرد: گوجه کاران برای صادرات محصولات خود نیاز به دریافت کد شناسه سلامت محصول از سامانه سانکا و سبک دارند که لازم است با مراجعه به سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و اتاق اصناف کشاورزی نسبت به ثبت اطلاعات و دریافت این کد اقدام کنند.