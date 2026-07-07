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امروز شهر مقدس قم سراسر عشق و وفاداری به پیشوای شهید مسلمین جهان بود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دومین حرم اهل بیت علیهم السلام امروز، مقصد عاشقانی بود که با پای پیاده و چشمانی بارانی، از نقاط دور و نزدیک، خود را به آستانِ میعاد گاه رساندند .
شهر کریمه اهل بیت (س) امروز در طنین نوای «لبیک یا حسین (ع)» بار دیگر به کانون خروش مردمانی تبدیل شد که برای بدرقه آقای شهید ایران آمدهاند تا با مشتهای گرهکرده و چشمانی اشکبار، پیمانی دوباره با آرمانهای والای انقلاب و امام شهیید امت ببندند.
صبح امروز آیت اله جوادی آملی بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید و شهدای خانواده ایشان نماز خواند و سپس پیکرهای مطهر در مسیر هشت کیلومتری مسجد جمکران تا حرم مطهر حضرت معصومه سلام اله علیها تشییع شدند .