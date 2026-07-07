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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان گفت : در راستای اقدامات اجرایی قرارگاه مردمی حمایتی - اجتماعی ایران همدل، ۱۲۰ بسته معیشتی بین خانوارهای مورد حمایت دارای فرزندان ایتام و محسنین کمیته امداد منطقه دو رشت، توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مجتبی جلالی پور گفت: در راستای پویش احسان حسینی و ذیل قرارگاه مردمی ایران همدل، تعداد ۱۲۰ بسته معیشتی به ارزش ۴۷۰ میلیون تومان با مشارکت مردم خیّر و نیکوکار به خانوارهای مورد حمایت دارای فرزندان ایتام و محسنین کمیته امداد منطقه دو رشت، توزیع شد.
وی افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، تأمین بخشی از نیازهای معیشتی و مایحتاج ضروری خانوارهای مورد حمایت در چارچوب برنامههای حمایتی هدفمند کمیته امداد صورت پذیرفت.