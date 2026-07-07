قزوین هنوز گرمای حضور قائد شهید امت را در سال ۸۲ به یاد دارد، حضوری که حالا در غیاب ایشان، به داغی بزرگ بدل شده است. مردم این دیار اگرچه امروز میان بغض و اشک ایستاده‌اند، اما پیمان بسته‌اند که حماسه‌ی رهبر شهید را با صلابت ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، امروز فضای شهر قزوین، دیار «دارالمؤمنین»، رنگ‌وبوی دیگری دارد؛ رنگ‌وبویی آمیخته با حزن و اندوه که تمام کوچه‌ها و خیابان‌ها را در برگرفته است. مردم متدین و ولایت‌مدار این استان، این روزها در سوگِ رهبر شهید خود، رخت عزا بر تن کرده‌اند و خاطرات روزهایی را مرور می‌کنند که نسیم حضور او، فضای معنوی قزوین را عطرآگین کرده بود.

سفرِ تاریخی رهبر شهید به قزوین در سال ۱۳۸۲، هنوز در حافظه تاریخی این شهر زنده است؛ روزهایی که گرمای کلام و حضور او، امید را در دل‌های مردم این خطه دوچندان کرد. امروز اما، آن خاطرات شیرین، در میان بغض‌های فروخورده و اشک‌های جاری، به داغی عمیق بر دل مردم تبدیل شده است؛ داغی که نشان از پیوندی عمیق و ناگسستنی میان مردم و رهبری دارد.

با وجود این اندوه سنگین، فضای شهر قزوین امروز به صحنه تجدید بیعت تبدیل شده است. مردم شهیدپرور قزوین، از اقشار مختلف جامعه، با حضور در مراسم‌های سوگواری و یادبود، نشان داده‌اند که اگرچه قامتِ رهبرشان از میان آنان رخت بربسته، اما راه و آرمان‌های او همچنان چراغ راهشان است.

جوانان، رزمندگان پیشکسوت و خانواده‌های معظم شهدا در قزوین، امروز با چشمانی اشک‌بار اما عزمی راسخ، بر این نکته تأکید دارند که این سوگواری، نه نقطه پایان، بلکه آغازی دوباره برای پایبندی به ارزش‌هایی است که رهبر شهید، یک عمر برای تعالی آن کوشید.

مردم این دیار، با حضور پرشور در مجامع عمومی و مساجد، هم‌صدا با یکدیگر پیمان بسته‌اند که پرچمِ حماسه‌ی رهبر شهید را با صلابت برافراشته نگه دارند و در مسیر اعتلای نظام اسلامی، گام‌های خود را مستحکم‌تر از همیشه بردارند.

قزوین امروز، با وجود تمام غمی که در دل دارد، ثابت کرد که در بزنگاه‌های تاریخی، همچنان پایدار و استوار بر سر عهد خود با شهیدان ایستاده است؛ عهدی که نه تنها با گذر زمان کمرنگ نمی‌شود، بلکه هر روز محکم‌تر از پیش در جان این مردم ریشه می‌دواند.



