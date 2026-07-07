استاندار فارس امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردم و دولت، سامد، به تناس‌های مردمی در خصوص مسائل، مشکلات، مطالبات و شکایات مبه صورت مستقیم پاسخ گفت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛استاندار فارس امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردم و دولت، سامد، به تناس‌های مردمی در خصوص مسائل، مشکلات، مطالبات و شکایات مبه صورت مستقیم پاسخ گفت.

امیری در این مرکز ۱۶ تماس تلفنی مردمی را شخصا پاسخ و مسائل و مشکلات مطرح شده را بررسی، مشاوره و دستور پیگیری داد.

به گفته امیری، رضایت مردم و تسهیل در انجام امورات مردم، از موضوعات مهم در خدمات رسانی دولت به مردم است .

وی پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مردمی، با حضور در بین مردم، ارتباطات مستقیم چهره به چهره و یا حضور در مرکز سامد را از راه‌های ارتباطی مردم در طرح مسائل و مشکلات آن‌ها عنوان کرد.

به گفته مدیرکل بازرسی استانداری فارس، سامانه ارتباطات مردم و دولت یا سامد از طریق تلفن ۱۱۱، بستر ارتباطی مردم با مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است که مطالبات مردمی پس از ثبت در این سامانه، دسته بندی و به مدیران و دستگاه‌های مربوطه ارجاع و شماره پیگیری به شخص تماس گیرنده ارسال می‌شود.

حسنی افرود : روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تماس مردمی از طریق این سامانه برقرار می‌شود که مورد مشاوره راهنمایی کارشناسان واقع می‌شود و یا برای پیگیری مساله. تماس ثبت و به واحد مربوطه ارجاع می‌شود.