به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در پی صدور حکم رهبر معظم انقلاب و انتصاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائيه، وزیر دادگستری پیام تبریکی به این شرح صادر کرد:

انتصاب مجدد جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که بیانگر اعتماد و رضایت معظم‌له از عملکرد ارزشمند و شایسته حضرتعالی در دوره گذشته است، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی را در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، گسترش عدالت، صیانت از حقوق عامه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.

بی‌تردید یکی از عوامل موفقیت‌های چشمگیر قوه قضائیه در سال‌های اخیر، رویکرد تعاملی، همکاری‌های سازنده و هم‌افزایی مؤثر جنابعالی با سایر قوا و نهاد‌های حاکمیتی در راستای احقاق حق، اجرای عدالت و خدمت‌رسانی به مردم بوده است؛ رویکردی که آثار و برکات آن در ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی به‌خوبی مشهود است.

وزارت دادگستری نیز در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی خود، همانند گذشته، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، همکاری و همراهی کامل با قوه قضائیه را در تحقق اهداف و برنامه‌های آن قوه محترم در دستور کار خواهد داشت و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

همچنین این وزارتخانه خود را متعهد می‌داند در جهت رفع دغدغه‌های مدیریتی جنابعالی و فراهم‌سازی بستر‌های مناسب برای ایفای هرچه بهتر وظایف خطیر قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضایی، به‌گونه‌ای که زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت، احقاق حقوق مردم و ارتقای امنیت قضایی در جامعه فراهم شود، نهایت همکاری و مساعدت را به عمل آورد.

در همین زمینه ، وزارت دادگستری خود را موظف می‌داند مطالبات، نیاز‌ها و امور مرتبط با قوه قضائیه را با جدیت و اهتمام ویژه در دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری و در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف دستگاه قضایی، نقش مؤثر و سازنده خود را ایفا نماید.

توفیق، عزت و سربلندی جنابعالی را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر ارواحنا له الفدا و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.