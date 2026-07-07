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بررسی عملکرد معاملات ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بورس کالای ایران نشان میدهد ارزش معاملات بازار مالی و مشتقه (اوراق بهادار مبتنی بر کالا) از بازار فیزیکی سبقت گرفت و سهم ۵۱ درصدی ارزش کل معاملات بورس کالا را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموع ارزش معاملات بورس کالای ایران در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۸۰۰ همت رسید؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۷۶۰ همت بود. از این میزان، ارزش معاملات بازار مالی و مشتقه با افزایش ۲۶۶ درصدی به ۹۵۲ همت رسید و در مقابل، ارزش معاملات بازار فیزیکی با افزایش ۸۲ درصدی به میزان ۹۱۹ همت ثبت شد؛ آماری که نشان میدهد کفه بازار مالی برای نخستین بار سنگینتر از بازار فیزیکی شده و سهم ۵۱ درصدی را از آن خود کرده است.
بر این اساس، ۵ ابزار اصلی بازار مالی و مشتقه یا به عبارت کلی تر، بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالای بورس کالا شامل قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوقهای سرمایهگذاری کالایی، هر یک نقشی متفاوت اما مکمل در روند رشد معاملات ایفا کردهاند؛ بهگونهای که برخی با جهشهای قابلتوجه در حجم و ارزش معاملات، برخی با ایفای نقش پایدار در تأمین مالی و برخی دیگر با گسترش دامنه مشارکت سرمایهگذاران به تقویت این بازار کمک کردهاند.
صندوقهای سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۵ روندی رو به رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کردهاند؛ بهگونهای که ارزش معاملات این صندوقها از حدود ۲۱۲ همت در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۷۶۴ همت در بهار امسال رسیده و افزایش ۲۵۹ درصدی را تجربه کرده است.
همزمان با این افزایش، حجم معاملات نیز از ۲۷.۵ میلیارد واحد به حدود ۱۴۳ میلیارد واحد رسیده که نشاندهنده رشد ۴۱۹ درصدی است. این روند بیانگر آن است که صندوقهای کالایی بهتدریج به یکی از مسیرهای مهم ورود سرمایهگذاران به بازار مالی تبدیل شدهاند و با فراهم کردن امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم، نقش مؤثری در جذب نقدینگی و تعمیق بازار مالی و اقتصاد کشور میکنند.