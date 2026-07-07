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دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای ترکیهای خود رجب طیب اردوغان گفت: احتمالاً درباره ایران نیز با اردوغان گفتوگو میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ ترامپ همچنین گفت: روابط نظامی و همکاریهای دفاعی میان آمریکا و ترکیه از دیگر محورهای اصلی مذاکرات با اردوغان خواهد بود.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه و محدودیتهای قانونی موجود، افزود: در اینباره تصمیمگیری خواهیم کرد. فکر میکنم بسیاری از افراد بپرسند چرا نباید این کار را انجام دهیم.
ترامپ با اشاره به روابط واشنگتن و آنکارا گفت: اکنون روابط بهتری با ترکیه داریم و ترکیه در بسیاری از موارد نسبت به برخی کشورهایی که تصور میکردیم وفادار باشند، وفاداری بیشتری از خود نشان داده است.
رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد: احتمال فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه یکی از گزینههایی است که دولت آمریکا آن را بررسی خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار گفت: ما هر آنچه از دستمان برآید برای بهبود روابط ایران و آمریکا انجام میدهیم تا گامی در مسیر صلح جهانی برداشته شود.
اردوغان تأکید کرد: ترکیه آماده است از ظرفیتهای دیپلماتیک خود برای کاهش تنشها و پیشبرد گفتوگوها میان تهران و واشنگتن استفاده کند.