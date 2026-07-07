به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان از انهدام باند ۸ نفره سارقان و مالخر سیم و کابل‌های برق با کشف ۴۶ فقره سرقت توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ منصور رمضان نژاد گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق به روش‌های مشابه در مناطق شهری و روستایی بخش‌هایی از شهرستان سیرجان، ماموران پلیس آگاهی با پیگیری‌های تخصصی ۴ متهم دخیل در این سرقت‌ها را در حین سرقت شناسایی و آنان را به همراه ۳۰ کیلو گرم سیم سرقتی و آلات و ابزار سرقت و دو دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: این متهمان در مواجهه با شواهد و مدارک موجود با معرفی ۲ سارق و ۲مالخر از همدستانشان، در بازجویی‌های پلیسی تاکنون به ۴۶ فقره سرقت سیم و کابل‌های برق در نقاط مختلف در سیرجان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک در حال دستکاری تاسیسات برق و مخابرات موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.

خاطرنشان کرد: هرگونه خرید و فروش کابل‌ها، بدون فاکتور و فاقد منشا قانونی طبق قانون «مال خری» محسوب شده و برخورد جدی به دنبال خواهد داشت.