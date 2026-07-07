ثبت تردد ۱.۵ میلیون خودرو بین استانی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: در خردادماه یک میلیون و ۵۵۲ هزار و ۳۲۷ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو، گفت: در خردادماه امسال، بیش از یک میلیون و ۵۵۲ هزار و ۳۲۷ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان ثبت شد که این آمار نسبت به اردیبهشتماه حدود ۲ درصد و در مقایسه با مدتزمان مشابه سال گذشته ۱۳.۴ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی بیان کرد: هم اکنون ۴۰ محور استان به دستگاههای ترددشمار برخط مجهز هستند که امکان پایش لحظهای میزان تردد در جادهها را فراهم کردهاند.
پیمانجو ادامه داد: متوسط تردد بین استانی روزانه در این ماه، ۵۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو در روز بوده و اوج ترددها در روز پنجم خرداد با ۵۸ هزار و ۸۴۴ تردد ورود و خروج به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری استان با اشاره به دادههای سامانههای پلاک خوان ادامهداد: حدود ۴۷ درصد از خودروهای ترددکننده در استان، کمتر از یک روز در کهگیلویه و بویراحمد توقف داشتهاند که نشاندهنده ماهیت عبوری بیشتر سفرها است.
پیمانجو عنوان کرد: همچنین سهم تردد وسایل نقلیه غیربومی نسبت به ماه قبل تغییری محسوس نداشته و پس از پلاکهای بومی، به ترتیب پلاکهای استانهای فارس، خوزستان و تهران بیشترین سهم تردد را در جادههای استان داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دادههای ثبت شده، مقصد اصلی سفرهای انجام شده با پلاک کهگیلویه و بویراحمد، استانهای فارس، خوزستان و اصفهان بوده است.
پیمانجو گفت: بیشترین محورهای پرتردد استان در خرداد ۱۴۰۵ به ترتیب پاتاوه-یاسوج، بابا میدان-یاسوج، یاسوج-بابا میدان، بابا میدان -گچساران و گچساران- بابا میدان بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد از کاربران جادهای خواست برای دریافت آخرین وضعیت راهها و تصاویر دوربینهای نظارتی، به سامانه ۱۴۱ یا درگاه www.141.ir مراجعه کرده و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را با اداره کل راهداری استان در میان بگذارند.