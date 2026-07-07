رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه احداث ساختمان موزه نجوم و اخترفیزیک در مجموعه رصدخانه مراغه را از مهمترین اهداف و طرح‌های بهسازی این مجموعه برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، محرم پور گفت:با توجه به شهرت و جامعیت مجموعه رصدخانه مراغه ایجاد موزه نجوم و اخترفیزیک از ضرورت‌های اصلی و مهم است که برای تکمیل آن نیازمند اعتبارات بیشتر و حمایت‌های دولتی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه ثبت جهانی رصدخانه مراغه جزو اولویت‌های فرهنگی آذربایجان شرقی و شهرستان مراغه است گفت:این امر همت، تلاش و اراده قوی ملی و عمومی را می‌طلبد که اجرای طرح‌های بهسازی نیز در همین راستا تعریف شده است.

محرم پور رصدخانه مراغه را نمادی از جایگاه و پایگاه بسیار ممتاز و برجسته این کهن شهر در تاریخ علم، مدنیت و فرهنگ ایران زمین دانست و اظهار کرد: این میراث خواجه نصیرالدین طوسی یادآور عمق تمدنی مراغه است که بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور و حتی جهان از چنین جایگاهی برخوردار نیستند.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه ادامه داد: زمانی مراغه قطب علمی جهان و نام و آوازه اش زبانزد خاص و عام بود و امروز مسئولیت همه مردم و مسئولان این است که برای احیای این جایگاه شبانه روز تلاش کنند.

محرم پور گفت: طبق اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار است مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال طی سه سال برای اجرای طرح‌های بهسازی مجموعه رصدخانه از محل ماده ۲۳ قانون بودجه سالانه تخصیص یابد.