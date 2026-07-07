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نجف اشرف در آستانه آیین بدرقه رهبر شهید، صحنه ابراز ارادت گسترده مردم عراق و زائران ایرانی شده است؛ مردمی که با تأکید بر جایگاه دینی، انقلابی و عدالتخواهانه رهبر شهید، خود را برای حضوری باشکوه در مراسم تشییع آماده کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نجف اشرف در آستانه آیین بدرقه رهبر شهید، میعادگاه ارادت امت شده است. این شهر مقدس، صحنه ابراز ارادت گسترده مردم عراق و زائران ایرانی است که با حضور پرشور خود، عشق و وفاداری خود را به آقای شهید ایران به نمایش گذاشتهاند.
مردم عراق و زائران ایرانی با تأکید بر جایگاه دینی، انقلابی و عدالتخواهانه رهبر شهید، خود را برای حضوری باشکوه در مراسم تشییع آماده کردهاند. آنان بر این باورند که رهبر شهید، نماد مقاومت و مبارزه با استکبار بود و امروز در نجف، بار دیگر این پیام به جهان مخابره میشود.
نجف که همواره جایگاه علم و جهاد بوده، امروز میزبان دلدادگانی است که با چشمانی اشکبار و دلهایی استوار، آماده بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید هستند.
حضور گسترده در نجف، پیام روشنی برای دشمنان دارد؛ ملتهای مسلمان هرگز از راه مقاومت و ولایت جدا نمیشوند و این وداع، آغاز فصل تازهای از وحدت و بیداری اسلامی است.