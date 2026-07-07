به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ژنرال فرانک مکنزی در نشست مؤسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا(جینسا) گفت: حملات ایران آسیب پذیری این­ پایگاهها­ را در­ کشورهای حاشیه خلیج فارس­ نشان داد.

مکنزی تأکید کرد که این پایگاه ها باید به غرب از جمله اسرائیل و مصر منتقل شوند. به گفته او، جنگ اخیر ایران مشخص کرد که سامانه پایگاه های فعلی در برابر موشکها و پهپادها کارایی ندارد.

فرمانده سابق سنتکام پیشنهاد داد که حضور نمادین در کشورهای عربی حفظ شود، اما استقرار بلندمدت به سمت غرب، از جمله سواحل دریای سرخ، برنامه ریزی شود. پیشتر فاکس نیوز هم گزارش داده بود که پنتاگون در حال تدوین راهبرد­­استقرار پایگاه های خود در سرزمین های اشغالی است.

در همین حال ناو هواپیمابر آبراهام­ لینکلن پس از خروج از خلیج عمان وارد دریای عرب شد . به گزارش الجزیره­این ناو هواپیمابر پس از قرار گرفتن در حدود ۱۴۰ کیلومتری بندر چابهار ایران در خلیج عمان، تقریباً ۲۰۷ کیلومتر به سمت جنوب حرکت کرده است. آبراهام لینکلن در جنگ رمضان­ هدف موشکهای کروز ایران قرار گرفته بود