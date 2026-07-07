افزایش حمایت از کودکان اتیسمی در گیلان افزایش حمایت از کودکان اتیسمی در گیلان افزایش حمایت از کودکان اتیسمی در گیلان افزایش حمایت از کودکان اتیسمی در گیلان افزایش حمایت از کودکان اتیسمی در گیلان افزایش حمایت از کودکان اتیسمی در گیلان افزایش حمایت از کودکان اتیسمی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس با حضور در مرکز آموزشی و توانبخشی اختلال اتیسم رشت، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و چالش‌های موجود قرار گرفت.

در این بازدید، استاندار گیلان با خانواده‌های کودکان دارای اختلال اتیسم، مربیان، کارشناسان و مدیران مرکز گفت‌و‌گو کرد و ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات آنان، بر ضرورت توجه ویژه به نیاز‌های این کودکان و حمایت از مراکز تخصصی توانبخشی تأکید کرد.

حق‌شناس با اشاره به نقش مراکز تخصصی در ارتقای کیفیت زندگی کودکان دارای اختلال اتیسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و توانبخشی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را مأمور بررسی مشکلات این مرکز، تأمین امکانات مورد نیاز و تسریع در روند توسعه خدمات کرد.

وی همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش حمایت از خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال اتیسم و برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه مراکز توانبخشی در استان تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، مدیر کل بهزیستی گیلان و مسئولان مرکز گزارشی از فعالیت‌ها، دستاوردها، چالش‌ها و نیاز‌های موجود ارائه کردند.

استاندار گیلان پس از شنیدن مسائل مطرح‌شده، بر پیگیری ویژه مطالبات این مرکز تا حصول نتیجه تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای بهبود شرایط خدمت‌رسانی و توسعه خدمات تخصصی به جامعه هدف شد.