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هادی حق شناس بر توسعه خدمات آموزشی و توانبخشی، رفع موانع موجود و افزایش حمایت از کودکان دارای اختلال اتیسم تأکید و دستورات لازم را برای پیگیری مطالبات مطرحشده صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس با حضور در مرکز آموزشی و توانبخشی اختلال اتیسم رشت، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، ظرفیتها، نیازها و چالشهای موجود قرار گرفت.
در این بازدید، استاندار گیلان با خانوادههای کودکان دارای اختلال اتیسم، مربیان، کارشناسان و مدیران مرکز گفتوگو کرد و ضمن شنیدن دغدغهها و مطالبات آنان، بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای این کودکان و حمایت از مراکز تخصصی توانبخشی تأکید کرد.
حقشناس با اشاره به نقش مراکز تخصصی در ارتقای کیفیت زندگی کودکان دارای اختلال اتیسم، توسعه زیرساختهای آموزشی و توانبخشی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و دستگاههای اجرایی ذیربط را مأمور بررسی مشکلات این مرکز، تأمین امکانات مورد نیاز و تسریع در روند توسعه خدمات کرد.
وی همچنین بر همافزایی دستگاههای مسئول برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش حمایت از خانوادههای دارای فرزند مبتلا به اختلال اتیسم و برنامهریزی منسجم برای توسعه مراکز توانبخشی در استان تأکید کرد.
در ادامه این بازدید، مدیر کل بهزیستی گیلان و مسئولان مرکز گزارشی از فعالیتها، دستاوردها، چالشها و نیازهای موجود ارائه کردند.
استاندار گیلان پس از شنیدن مسائل مطرحشده، بر پیگیری ویژه مطالبات این مرکز تا حصول نتیجه تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاههای مسئول برای بهبود شرایط خدمترسانی و توسعه خدمات تخصصی به جامعه هدف شد.