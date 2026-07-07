به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۴۷۵ تردد در محورهای مواصلاتی استان طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیرماه خبر داد.

یزدان خسروی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این ترددها مربوط به سفر زائران بوده است، گفت: در این مدت ۶۶ هزار و ۶۸۲ دستگاه خودرو وارد خوزستان و ۷۹ هزار و ۶۱۱ دستگاه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی افزود: برای حفظ روانی ترافیک و ارتقای ایمنی سفرها، ۳۲۰ راهدار به همراه ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در قالب ۳۲ اکیپ عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای استان مستقر هستند.

خسروی با اشاره به ثبت بیشترین حجم تردد در ساعت ۱۹ تا ۲۰، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، پس از هر دو ساعت رانندگی در مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی استراحت کنند.

وی همچنین اعلام کرد مرکز مدیریت راه‌های استان از طریق سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها را در اختیار هموطنان قرار می‌دهد.