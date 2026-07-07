سخنگوی ستاد برگزاری مراسم تشییع امام شهید ایران در استان قزوین، ضمن تشریح برنامه‌های کمیته مردمی این قرارگاه تا ۲۴ تیرماه، از برگزاری سلسله آیین‌های سوگواری، محافل قرآنی و اجتماعات یادبود در سراسر استان خبر داد.





به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین و سخنگوی ستاد برگزاری مراسم تشییع امام شهید ایران در استان، با قدردانی از حضور پرشور مردم قزوین در مراسم‌های اخیر گفت: مردم وفادار قزوین با اعزام بیش از ۱۰۸ هزار نفر در مراسم وداع و تشییع، جلوه‌ای ماندگار از دلدادگی به آرمان‌های رهبر شهید را به نمایش گذاشتند.

سردار رفیعی آتانی با بیان اینکه اجتماعات مردمی در تمامی شهرستان‌ها و روستاهای استان همچنان با قوت ادامه دارد، برنامه‌های آتی کمیته مردمی قرارگاه رهبر شهید استان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱۳ تا ۱۷ تیرماه: برگزاری «دسته‌های حماسه و عزا» در پنج منطقه شهر قزوین.

برگزاری «دسته‌های حماسه و عزا» در پنج منطقه شهر قزوین. ۱۸ تیرماه (ساعت ۱۷): مراسم بدرقه امام شهید ایران هم‌زمان با آیین تشییع در مشهد مقدس، از میدان میرعماد به سمت آستان مقدس امامزاده حسین(ع).

مراسم بدرقه امام شهید ایران هم‌زمان با آیین تشییع در مشهد مقدس، از میدان میرعماد به سمت آستان مقدس امامزاده حسین(ع). ۱۸ تیرماه (ساعت ۲۴): مراسم مناجات با خدا در گلزار نورالشهدای باراجین.

مراسم مناجات با خدا در گلزار نورالشهدای باراجین. ۱۹ تیرماه: برگزاری مراسم دعای ندبه در بیش از ۴۰ نقطه استان و آیین «صباح مزار» پیش از نماز جمعه در گلزار شهدای شهرهای مختلف.

برگزاری مراسم دعای ندبه در بیش از ۴۰ نقطه استان و آیین «صباح مزار» پیش از نماز جمعه در گلزار شهدای شهرهای مختلف. ۱۹ تیرماه (بعد از ظهر): مراسم گرامیداشت امام شهید با سخنرانی آیت‌الله خاتمی در پیاده‌راه سبزه‌میدان.

مراسم گرامیداشت امام شهید با سخنرانی آیت‌الله خاتمی در پیاده‌راه سبزه‌میدان. ۲۰ تیرماه: محفل انس با قرآن کریم در مسجد امام حسن عسکری(ع).

محفل انس با قرآن کریم در مسجد امام حسن عسکری(ع). ۲۱ تا ۲۳ تیرماه: مراسم نمادین «خیابان کشور دوست» در میدان امیرکبیر، مزار شهدا و سایر نقاط استان.

مراسم نمادین «خیابان کشور دوست» در میدان امیرکبیر، مزار شهدا و سایر نقاط استان. ۲۴ تیرماه: برگزاری مراسم گرامیداشت هفتمین روز تدفین امام شهید ایران در ضلع جنوبی مهدیه قزوین.

وی در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و اعضای کمیته‌های هشت‌گانه ستاد تشییع، از عموم مردم بصیر و ولایت‌مدار استان قزوین دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این آیین‌ها، همچنان بر تداوم مسیر و آرمان‌های امام شهید تأکید کنند.