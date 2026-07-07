به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال پسران زیر ۱۸ سال در نخستین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا (انتخابی جام آسیا) امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه ۹۷ بر ۸۷ به پیروزی رسید.

امیررضا آذری، علیرضا رشیدی، محمدیاشار کمال‌خالدی، مانی منوچهری، امیرمحمد جعفرخانی، کیاشا طاهری، سهیل سلیمان‌نژاد، علی درستکار، محمدصالح پاک‌گوهر، حسین رنجبر، محمد شمسی، امیرمهدی پورشهسواری، آریا آب‌شیرین و کیانمهر کوچکی ۱۴ بازیکن حاضر در این مسابقات هستند که زیر نظر علی توفیق سرمربی تیم زیر ۱۸ سال پسران، به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه دیدار‌های تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۷ تیر ایران – عراق، ساعت ۱۴:۰۰

پنجشنبه ۱۸ تیر ایران – سوریه، ساعت ۱۴:۰۰

جمعه ۱۹ تیر ایران – اردن، ساعت ۲۰:۰۰

شنبه ۲۰ تیر ایران – لبنان، ساعت ۱۴:۰۰

رقابت‌های قهرمانی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران غرب آسیا ۱۶ تا ۲۰ تیر به میزبانی اردن برگزار می‌شود و تیم‌های برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جام آسیا را کسب خواهند کرد.