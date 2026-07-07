اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی، از وقوع وزش باد‌های شدید همراه با طوفان گرد و خاک در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی این استان از اواخر وقت روز سه شنبه تا پایان روز پنج شنبه خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، طبق گزارش سازمان هواشناسی، سامانه پیش بینی شده از اواخر وقت روز سه شنبه (۱۶ مرداد) آغاز شده و تا اواخر وقت روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، در نیمه غربی، جنوبی و مناطق مرکزی استان تهران، وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید همراه با خیزش گسترده گرد و خاک و احتمال وقوع طوفان پیش بینی می‌شود.

این پدیده می‌تواند منجر به کاهش محسوس کیفیت هوا، محدودیت دید رانندگان و سقوط اجسام از ارتفاع شود. همچنین احتمال خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست ها، تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع (مانند دکل‌ها و برج ها) وجود دارد.

کارشناسان هواشناسی ضمن تأکید بر ضرورت احتیاط کامل در تردد‌های جاده‌ای، از شهروندان، به ویژه کودکان و سالمندان، خواسته‌اند از تردد در فضا‌های باز پرهیز و در صورت نیاز از ماسک بهداشتی استفاده کنند. همچنین تأکید شده است که فعالان بخش عمرانی و کشاورزان (به ویژه دارندگان گلخانه ها) نسبت به استحکام سازه‌ها و محافظت از تجهیزات حساس به گرد و خاک اقدام کنند.