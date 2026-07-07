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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: صادرات محمولههای گلاب و عرقیات گیاهی بخش میمند به بازارهای جهانی، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حبیب کوهکن گفت: صادرات محمولههای گلاب و عرقیات گیاهی بخش میمند به بازارهای جهانی، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.
او با اشاره به ظرفیت صادراتی بالای گلاب و عرقیات گیاهی، بیان کرد: در سال گذشته، بیش از ۹۹۲ تن گلاب، نسترن، بیدمشک و سایر عرقیات گیاهی میمند به کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا، انگلستان، کره جنوبی و کانادا صادر شده است.
کوهکن اضافه کرد: با فعالیت ۱۲۳ کارگاه عرقیاتگیری در بخش میمند، سالانه بیش از ۲۶ میلیون لیتر گلاب و انواع عرقیات گیاهی تولید میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد بیان کرد: از مجموع کارگاههای مذکور، ۲۵ واحد به صورت صنعتی و ۹۸ واحد به صورت نیمهصنعتی و سنتی فعالیت میکنند.
او بیان کرد: از مجموع تولیدات سالانه، ۱۳ میلیون لیتر به گلاب اختصاص دارد و مابقی آن را سایر عرقیات گیاهی تشکیل میدهد.
کوهکن اضافه کرد: با توجه به هزار و ۹۶۰ هکتار باغ گل محمدی در شهرستان فیروزآباد که بیش از ۷۵ درصد آن در بخش میمند واقع شده است، واحدهای گلابگیری تنها ۵۰ درصد از محصول گل محمدی را فرآوری میکنند و مابقی آن به سایر شهرستانها و استانها در کشور ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد در پایان گفت: بخش میمند شهرستان فیروزآباد یکی از مهمترین قطبهای تولید و تکمیل زنجیره فرآوری گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی محسوب میشود.