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مردم مؤمن و ولایتمدار اراک در یکصد و بیست و هشتمین شب اجتماع مردمی، با حضور گسترده در میدان شهدا، بار دیگر با آرمانهای انقلاب و شهدای وطن تجدید میثاق کردند و با نوحهسرایی، مرثیهخوانی و شعارهای حماسی، یاد و راه رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در یکصد و بیست و هشتمین شب از اجتماعات مردمی، میدان شهدای اراک بار دیگر صحنه حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود؛ حضوری که با وجود گذشت روزها از شهادت رهبر انقلاب، همچنان با همان شور، اخلاص و دلدادگی ادامه دارد.
شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر شهید، ضمن ابراز اندوه و ارادت، بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت ملی و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.