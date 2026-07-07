شورای اسلامی شهر ایلام در جلسه فوق‌العاده امروز با رأی هفت عضو، افشین مظفری را از سمت شهردار ایلام برکنار و علی‌محمد نوری را به عنوان سرپرست شهرداری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شورای اسلامی شهر ایلام ظهر امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در جلسه فوق‌العاده خود، پس از بررسی وضعیت مدیریت شهری، با رأی هفت عضو شورا به پایان همکاری با افشین مظفری، شهردار ایلام، رأی داد.

اعضای شورای شهر در ادامه این نشست، با انتخاب علی‌محمد نوری به عنوان سرپرست شهرداری ایلام موافقت کردند تا وی تا زمان انتخاب شهردار جدید، مسئولیت اداره امور شهرداری را بر عهده داشته باشد.

با آغاز مسئولیت سرپرست جدید، انتظار می‌رود روند ارائه خدمات شهری، اجرای پروژه‌های عمرانی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با ثبات بیشتری دنبال شود و شورای اسلامی شهر نیز در چارچوب ضوابط قانونی، فرآیند انتخاب شهردار جدید را در دستور کار قرار دهد.

پرونده شهردار ایلام از اوایل تیرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله قضایی شد. در ابتدا اخبار غیررسمی درباره بازداشت وی منتشر شد که از سوی برخی مسئولان تکذیب شد، اما در ادامه روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب ایلام اعلام کرد که افشین مظفری با حکم دستگاه قضایی و در ارتباط با برخی اتهامات مالی و سوءمدیریت بازداشت شده و برای وی پرونده‌ای در دادسرای ایلام تشکیل شده است.