به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حوزه سلامت و برای پوشش اجتماع گسترده زائران و مجاوران، حدود ۱۴۵ دستگاه امدادی پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۳۰ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۶۵ دستگاه آمبولانس از سایر استان‌ها برای کمک به اورژانس خراسان رضوی اعزام می‌شوند و مابقی نیز از ظرفیت اورژانس مشهد و دیگر سازمان‌های همکار تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: همچنین ۵۰ دستگاه موتورلانس در مسیر تشییع مستقر خواهند بود و خدمات فوریت‌های پزشکی ارائه می‌کنند. علاوه بر این، ۲ بالگرد نیز برای پشتیبانی امدادی پیش‌بینی شده است.

میعادفر ادامه داد: برای ارائه خدمات درمانی پیشرفته‌تر، ۵ بیمارستان سیار در مسیر حرکت زائران و مجاورانی که برای بدرقه پیکر شهید امت حضور می‌یابند، مستقر شده است. همچنین پست‌های امدادی متعددی در این مسیر فعال خواهند بود که در آنها پزشک و پرستار حضور دارند و برخی دارو‌های مورد نیاز نیز پس از ویزیت، در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۷۴ چادر امداد و پزشکی نیز در این مراسم برپا خواهد شد، گفت: ۳۵۰ تیم دو نفره مجهز به کوله‌پشتی‌های امداد و فوریت‌های پزشکی در مسیر حرکت زائران حضور دارند و به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به ورود بخشی از زائران از شب قبل به مشهد و اسکان آنان در نقاط مختلف شهر، تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی در محل‌های اسکان، مراکز طبخ و توزیع غذا و نیز در توزیع آب، به‌صورت بسیار جدی و دقیق انجام می‌شود تا خدای ناکرده مشکلی برای سلامت عزاداران ایجاد نشود.

وی افزود: داروخانه‌های شبانه‌روزی، درمانگاه‌ها، مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز بهداشتی و درمانی نیز به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند. همچنین همه بیمارستان‌های مشهد مقدس با ظرفیت کامل در آماده‌باش قرار دارند و با مدیریت بیماران الکتیو، ظرفیت لازم برای پوشش حوادث احتمالی نیز در نظر گرفته شده است.

میعادفر خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهر‌های واقع در مسیر حرکت زائران، از جمله خراسان شمالی، نیشابور، شاهرود، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار و فریمان نیز آمادگی لازم را دارند تا هم بیماران احتمالی را در مسیر پذیرش کنند و هم تیم‌های کمکی برای پشتیبانی از مجموعه‌های مسئول در مشهد اعزام کنند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر توصیه‌های بهداشتی و ایمنی که پیش‌تر در مراسم تهران و قم مورد تأکید قرار گرفته بود مردم در مشهد رعایت کنند، ان‌شاءالله این مراسم بدون حادثه و مشکل خاص برگزار خواهد شد.