به پیشگاه تو جان را چرا نثار نکردم؟

به پیشگاه تو جان را چرا نثار نکردم؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم سعادتمند در بدرقه آقای شهید ایران شعری سروده است.

چرا به اشک زمین را ستاره‌زار نکردم

چرا به آه زمان را پر از شرار نکردم

چرا تمام دل از محبت تو پرم را

برای دوست و بیگانه آشکار نکردم

منی که مدعی صنف پاک‌باختگانم

چطور بر سر میز غمت قمار نکردم

چطور جان عزیزی که پر گشودی و رفتی!

دوان دوان ز پی‌ات ترک این دیار نکردم

همان دمی‌ست که در محضر نگاه تو بودم

اگر شبی گله از جور روزگار نکردم

به شوق باز به آن بیت عاشقانه رسیدن

چقدر شعر که در دفترم قطار نکردم

چطور لحظۀ آوار را شنیدم و دیدم

از انفجار خبرها چرا فرار نکردم

چرا به خاطرت از هرچه داشتم نگذشتم

به پیشگاه تو جان را چرا نثار نکردم؟