علما و شخصیت‌ های اهل سنت شهرستان‌ های تایباد و باخرز از آحاد مردم، به ویژه جامعه اهل سنت، برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علما، روحانیون و شخصیت‌ های اهل سنت شهرستان‌ های تایباد و باخرز با صدور بیانیه‌ هایی جداگانه از آحاد مردم، به ویژه جامعه اهل سنت، برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید دعوت کردند.

امام جمعه اهل سنت تایباد گفت: رهبر شهید هیچ‌ گاه در برابر فشارها و تهدیدها از اصول و آرمان‌ های خود عقب‌ نشینی نکرد و در کنار روحیه انقلابی، ساده‌ زیستی، تواضع، توجه به کرامت مردم و اهتمام به وحدت ملی را به‌ عنوان شاخصه‌ های برجسته اخلاقی خود حفظ کرد.

مولوی غلام‌ نبی توکلی بیان کرد: رهبر شهید در عرصه سیاست خارجی نیز بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و همچنین حمایت از مظلومان تأکید داشت و این رویکرد را مبنای تعاملات جمهوری اسلامی ایران با جهان می‌ دانست.

وی تأکید کرد: بی‌ تردید اندیشه و سیره رهبر شهید، سرمایه‌ ای ارزشمند برای تداوم مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

امام جمعه اهل سنت باخرز هم گفت: آن بزرگمرد مجاهد، عمر پربرکت خویش را در پاسداری از عزت اسلامی، دفاع از مظلومان و خدمت به مردم سپری کرد و سرانجام با نائل آمدن به مقام رفیع شهادت، به لقای محبوب شتافت.

مولوی خلیل‌ احمد شیخ‌ احمدی افزود: اکنون که زمان بدرقه و تشییع این شخصیت بزرگ و تأثیرگذار فرا رسیده است، از همه مردم شریف، علما، فرهنگیان و اقشار مختلف جامعه دعوت می‌ شود تا با حضور گسترده و باشکوه خود در مراسم بدرقه رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خویش به آرمان‌ های عزت، وحدت و مقاومت را به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: بی‌ شک حضور پرشور شما مؤمنان و علمای گرانقدر، جلوه‌ ای از وحدت، همدلی و قدردانی از مجاهدت‌ ها و خدمات آن شهید والامقام خواهد بود.

نماینده مردم تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: روز ۱۸ تیرماه در سپیده‌ دم طلوع نور از افق زمان در جغرافیای شهر آفتاب، مردمی از جنس امت می‌ خواهند با پیکر رهبر تاریخ‌ ساز خود که تمام عمرش را در عرصه علم و دانش، آگاه‌ سازی، مجاهدت، رهبری امت و خدمت به مردم سپری کرد، وداع کنند و با حضور گسترده خود، یک رویداد به‌ یادماندنی دیگر را در تاریخ انقلاب اسلامی رقم بزنند.

عثمان سالاری تصریح کرد: بی‌ تردید این مراسم تشییع و تدفین، یک سوگواری ساده نخواهد بود؛ بلکه وفاداری یک ملت را در مسیر عزت، مقاومت و سربلندی مردم ایران و امت اسلامی در قرن بیست و یکم به نمایش خواهد گذاشت.

مدیر حوزه علمیه مظهرالتوحید تایباد گفت: رهبر شهید از چهره‌ های اثرگذار و جریان‌ ساز در عرصه انقلاب و مقاومت به شمار می‌ رفت و با شناخت دقیق از توطئه‌ های دشمن، همواره در صف نخست دفاع از آرمان‌ های انقلاب اسلامی، استقلال کشور و امنیت ملی حضور داشت.

مولوی عبدالباری صالحی افزود: مهم‌ ترین پیام و میراث فکری و سیاسی رهبر شهید برای نسل امروز، ایمان، امید، بصیرت، مسئولیت‌ پذیری، روحیه جهادی، وحدت و مقاومت است و زندگی ایشان نشان داد که با توکل بر خدا، اعتماد به مردم، تبعیت از ولایت، تلاش خستگی‌ ناپذیر و ایستادگی بر اصول می‌ توان در برابر بزرگ‌ ترین تهدیدها ایستاد.

وی بیان کرد: از همه دلدادگان اسلام و انقلاب دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود، این مراسم را به صحنه‌ ای از وحدت، عزت، بصیرت و اقتدار امت اسلامی تبدیل و بار دیگر ثابت کنند که شهادت، پایان راه نیست؛ بلکه آغاز حیات جاودانه و مایه بیداری ملت‌هاست.

بخشدار مرکزی باخرز هم بیان کرد: امروز وظیفه‌ ای بزرگ بر دوش همه ماست تا با حضوری آگاهانه، منسجم و باشکوه، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌ های والای انقلاب اسلامی، خون مطهر شهیدان به‌ ویژه رهبر شهید و عزت و سربلندی ایران عزیز به نمایش بگذاریم.

حسین حقیقی اضافه کرد: سرزمین پرافتخار ایران، همواره در بزنگاه‌ های تاریخی با اتکاء به ایمان، وحدت و روحیه ایثار فرزندان خود از سخت‌ ترین آزمون‌ ها سربلند بیرون آمده است و اکنون نیز خون پاک شهیدان، چراغ راه عزت، استقلال و اقتدار این مرز و بوم است.

مدرس حوزه علمیه امام ابوحنیفه شهر کاریز تایباد اظهار کرد: امروز سلاح ما، حضور ماست و به تعبیر شهید عزیزمان «حضور شما سوخت موشک‌ های انتقام است» که همین حضور می‌ تواند منشأ یکی از مهم‌ ترین تحولات در داخل و خارج از کشور باشد.

مولوی غلامحسین صفرپور افزود: حضور پرشور و باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، تجدید میثاق با آرمان‌ های اسلام، شهدا و راه مقاومت و اعلام وفاداری به مسیر عزت، استقلال و وحدت امت اسلامی است.