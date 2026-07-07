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مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش ۲ تا ۳ درجهای دمای هوا از روز چهارشنبه و تداوم وزش باد و احتمال گرد و خاک در برخی مناطق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی همچنان تا روز پنجشنبه به ویژه امروز پدیده غالب در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید است.
محمد سبزهزاری افزود: برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست و امروز تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجهای دما خواهیم بود و شمال خلیج فارس تا اواخر وقت پنجشنبه مواج پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دمایی شبانهروز گذشته گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۲۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند .