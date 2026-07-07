مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از اجرای اقدامات گسترده مدیریت مصرف برق در هفته دوم تیر ۱۴۰۵ در قالب طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید خبر داد و گفت: در این مدت، ۳۵۲ مرکز تجاری، ۸ مجتمع بین‌راهی و ۶۳ اداره و بانک مورد بازدید و پایش مصرف قرار گرفتند.

اجرای هزار و ۸۰۰ اقدام مدیریت مصرف برق در طرح ۱۰۰ شب،۱۰۰ بازدید اصفهان

اجرای هزار و ۸۰۰ اقدام مدیریت مصرف برق در طرح ۱۰۰ شب،۱۰۰ بازدید اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد مرادی اظهار داشت: در قالب مانور طرح "۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید" بیش از ۱۸۰۰ مورد اقدام مدیریت مصرف برق در استان اصفهان انجام شد.

وی افزود: همچنین ۷۸ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلو‌های روشنایی معابر انجام شد و در راستای مدیریت بار، ۲۴۲ دستگاه چراغ در معابر اصلی، ۶۷ دستگاه چراغ در معابر جاده‌ای و تونل‌ها و ۵۷ دستگاه چراغ در پارک‌ها، میادین، زیرگذرها، روگذر‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی تعدیل بار شدند.

مرادی با اشاره به اجرای ۹۹۰ مورد اصلاح یا جمع‌آوری چراغ‌ها و مظاهر بدمصرفی در روز تأکید کرد: طرح "۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید" با هدف کاهش مصرف غیرضروری، مدیریت بار شبکه و ترویج فرهنگ مصرف بهینه در استان اصفهان ادامه خواهد داشت.