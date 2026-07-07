به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به آغاز بازگشت زائران از مراسم تشییع، از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، سفری ایمن را تجربه کنند.

سرهنگ سعید حسنوند گفت: زائران در مسیر بازگشت، ضمن توجه کامل به جلو، با استراحت کافی رانندگی کرده و برای جلوگیری از بروز حوادث، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی افزود: پلیس راه با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، تمهیدات لازم را برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی مسیرهای بازگشت زائران پیش‌بینی کرده و نیروهای پلیس در محورهای اصلی و نقاط حادثه‌خیز استان مستقر هستند.

رئیس پلیس راه خوزستان همچنین توصیه کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، از ایمنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کرده و پس از هر دو ساعت رانندگی، دست‌کم ۱۵ دقیقه استراحت کنند تا از بروز حوادث ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری شود.