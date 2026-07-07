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رئیس پلیس راه خوزستان از زائران خواست در مسیر بازگشت از مراسم تشییع با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و استراحت کافی، سفری ایمن داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به آغاز بازگشت زائران از مراسم تشییع، از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، سفری ایمن را تجربه کنند.
سرهنگ سعید حسنوند گفت: زائران در مسیر بازگشت، ضمن توجه کامل به جلو، با استراحت کافی رانندگی کرده و برای جلوگیری از بروز حوادث، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
وی افزود: پلیس راه با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، تمهیدات لازم را برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی مسیرهای بازگشت زائران پیشبینی کرده و نیروهای پلیس در محورهای اصلی و نقاط حادثهخیز استان مستقر هستند.
رئیس پلیس راه خوزستان همچنین توصیه کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، از ایمنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کرده و پس از هر دو ساعت رانندگی، دستکم ۱۵ دقیقه استراحت کنند تا از بروز حوادث ناشی از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود.