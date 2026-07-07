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جلوه‌هایی از مراسم اقامه نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید در قم

مردم قم امروز با خلق حماسه ای ماندگار پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید تشییع کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۱۷:۴۱
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، مسجد جمکران
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