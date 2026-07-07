در بیان رهبر شهید، باید برخاست، مسئولیت عملی و اجتماعی برای همه آحاد جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فعال‌سازی ظرفیت مردمی در عرصه کنشگری فرهنگی و اجتماعی، توسعه ارتباط نوجوانان و جوانان ایران با نوجوانان کشورهای منطقه، ثبت روایت رویدادهای تاریخی این مقطع توسط مردم، تبدیل بدرقه امام شهید به یک مسئولیت عملی و اجتماعی و تقویت هویت، امید و روحیه نقش‌آفرینی نوجوانان از مهم‌ترین اهداف حرکت و پویش باید برخاست است.

در کلام رهبری باید برخاست؛ شما روایت کنید حقایق جامعه خودتان و کشور خودتان و انقلاب تان را، اگر روایت نکنید دشمن روایت می کند.