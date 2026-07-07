

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد گفت: مراسم تدفین حتما باید تا پایان روز پنجشنبه انجام شده باشد، بنابراین براساس برنامه ابلاغی اقدام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی نیز گفت: ما در مراسم تشییع مشهد شاهد حضور مقامات بین‌المللی و هیئت‌های مختلف از کشور‌های مختلف خواهیم بود.

احسان یوسفی، افزود: مقامات داخلی در سطوح مختلف ملی نیز حضور خواهند داشت، اما به دلیل مسایل امنیتی اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: بیش از ۵۰ حزب و دفتر حزبی در استان فعال هستند که در قالب خانه احزاب کار می‌کنند.

محمدعلی نبی‌پور افزود: یکی از اقداماتی که احزاب در این ایام انجام داده‌اند، علاوه بر اطلاع‌رسانی، دعوت از کادر اجرایی خود در سطح کشور بوده که تا شب گذشته ۱۰۰۰ نفر از کادر اجرایی احزاب از استان‌های دیگر وارد مشهد شدند.

وی بیان کرد: در حوزه سمن‌ها بیش از ۸۰۰ سمن در سطح استان فعال هستند و کار‌های بسیار ارزشمندی برای کمک به اسکان و تغذیه انجام داده‌اند. ۱۰۰ هزار نفر مسئولیت حوزه اسکان را برعهده گرفتند. سمن‌ها همچنین ۹۵۷ نیروی فنی‌وحرفه‌ای را به کارگروه‌های مختلف معرفی کردند که در حوزه‌های مختلف کمک می‌کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه دانشگاه، دانشگاهیان به صورت ویژه در این مراسم شرکت خواهند کرد. مقرر شده دانشگاه‌های شرق کشور در مشهد حضور داشته باشند که ۲۲ هزار نفر در سامانه‌ای که وزارت علوم تهیه کرده، برای حضور در مشهد اظهار علاقه کردند و ۱۳ هزار نفر نیز تا شب گذشته به استان منتقل شدند.

وی افزود: برای اسکان دانشجویان و دانشگاهیان در استان از بستر دانشگاه‌ها استفاده شده که حدود ۵۰ هزار نفر مدنظر است. فرداشب کار فرهنگی بزرگی در دانشگاه فردوسی برگزار می‌شود که بزرگ‌ترین گردهمایی دانشگاهیان کشور با هدف برنامه تشییع خواهد بود. وزیر علوم نیز در این مراسم خصور خواهند داشت.

حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز گفت: از سه کشور عراق، پاکستان و افغانستان برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد حضور خواهند داشت.