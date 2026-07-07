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فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۶۰ کیلوگرم حشیش و دستگیری دو متهم در یکی از محلههای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۲۴ ابوذر شهرستان شیراز با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند افرادی در یک منزل مسکونی اقدام به خرید و فروش مواد مخدر به صورت گسترده میکنند که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل، ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز بیان کرد: در این خصوص دو متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، از شهروندان شیرازی میخواهیم که در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.