به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۲۴ ابوذر شهرستان شیراز با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند افرادی در یک منزل مسکونی اقدام به خرید و فروش مواد مخدر به صورت گسترده می‌کنند که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل، ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز بیان کرد: در این خصوص دو متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، از شهروندان شیرازی می‌خواهیم که در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.