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همزمان با سفر زائران و دلدادگان امام شهید امت، ایستگاههای امداد فنی سیار در محورهای مواصلاتی قزوین با هدف ارائه خدمات رایگان و کمک به خودروهای دچار نقص فنی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در مسیر تردد زائران وداع با امام مجاهد شهید، ایستگاههای «امداد فنی داوطلبانه» با حضور نیروهای فنی و مربیان آموزش فنی و حرفهای در استان قزوین راهاندازی شد.
در این ایستگاهها، کارشناسان فنی بهصورت رایگان خودروهای زائران را مورد بررسی قرار داده و در صورت بروز نقص، اقدام به عیبیابی و رفع اشکالات جزئی میکنند تا مسافران بتوانند سفر خود را بدون توقف ادامه دهند.
در این طرح تیمی از سازمان آموزش فنی و حرفهای استان قزوین نیز حضور دارد.
این ایستگاهها تا روز جمعه ۱۹ تیر ماه در آزادراه قزوین-کرج و آزاد راه غدیر فعال خواهند بود.
گفتنی است این خدمات بهصورت رایگان ارائه میشود و تنها هزینه قطعات مصرفی از متقاضیان دریافت میشود.