خانواده‌های معظم شهدا با تأکید بر حضور گسترده در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را ادای دین به پیشوای شهید امت دانسته و خواستار برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خانواده‌های معظم شهدا با ابراز اندوه عمیق از شهادت رهبر انقلاب، خود را برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان آماده می‌کنند.

پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا که سال‌ها با فرهنگ ایثار و شهادت زیسته‌اند، حضور در این مراسم را وظیفه‌ای انقلابی و دینی دانسته و بر ضرورت برگزاری باشکوه این آیین تأکید کردند.

آنان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره پشتیبان خانواده‌های شهدا و پاسدار آرمان‌های شهیدان بود، اظهار داشتند: امروز زمان آن است که با حضوری پرشور، بار دیگر با آرمان‌های امام شهید، انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان تجدید میثاق کنیم.

خانواده‌های معظم شهدا همچنین از عموم مردم دعوت کردند با حضور گسترده در آیین وداع و تشییع، صحنه‌ای ماندگار از وفاداری، وحدت و قدرشناسی ملت ایران از رهبر شهید انقلاب رقم بزنند.