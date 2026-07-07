خانوادههای معظم شهدا برای وداع با رهبر شهید انقلاب اعلام آمادگی کردند
خانوادههای معظم شهدا با تأکید بر حضور گسترده در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را ادای دین به پیشوای شهید امت دانسته و خواستار برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
خانوادههای معظم شهدا با ابراز اندوه عمیق از شهادت رهبر انقلاب، خود را برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان آماده میکنند.
پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا که سالها با فرهنگ ایثار و شهادت زیستهاند، حضور در این مراسم را وظیفهای انقلابی و دینی دانسته و بر ضرورت برگزاری باشکوه این آیین تأکید کردند.
آنان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره پشتیبان خانوادههای شهدا و پاسدار آرمانهای شهیدان بود، اظهار داشتند: امروز زمان آن است که با حضوری پرشور، بار دیگر با آرمانهای امام شهید، انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان تجدید میثاق کنیم.
خانوادههای معظم شهدا همچنین از عموم مردم دعوت کردند با حضور گسترده در آیین وداع و تشییع، صحنهای ماندگار از وفاداری، وحدت و قدرشناسی ملت ایران از رهبر شهید انقلاب رقم بزنند.