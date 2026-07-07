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فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سارق احشام در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ فریبرز مردانی گفت: در پی وقوع سرقت احشام در روستاهای حوزه شهرستان مرودشت، مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و سارقی سابقهدار که در شهرستانی دیگر سکونت داشت را شناسایی و با انجام نیابت قضایی وی را دستگیر کردند.
او افزود: متهم در بازجویی صورت گرفته به شش فقره سرقت احشام به تعداد ۶۸ راس اعتراف و با انجام اقدامات قانونی به زندان منتقل شد.
سرهنگ مردانی در پایان گفت: از شهروندان شهرستان مرودشت میخواهیم که ضمن توجه به هشدارهای پلیس با نصب دوربین مداربسته برای محلهای نگهداری احشام، سارقان را در انجام عمل مجرمانه خود ناکام گذارند.