به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ فریبرز مردانی گفت: در پی وقوع سرقت احشام در روستا‌های حوزه شهرستان مرودشت، مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و سارقی سابقه‌دار که در شهرستانی دیگر سکونت داشت را شناسایی و با انجام نیابت قضایی وی را دستگیر کردند.

او افزود: متهم در بازجویی صورت گرفته به شش فقره سرقت احشام به تعداد ۶۸ راس اعتراف و با انجام اقدامات قانونی به زندان منتقل شد.

سرهنگ مردانی در پایان گفت: از شهروندان شهرستان مرودشت می‌خواهیم که ضمن توجه به هشدار‌های پلیس با نصب دوربین مداربسته برای محل‌های نگهداری احشام، سارقان را در انجام عمل مجرمانه خود ناکام گذارند.