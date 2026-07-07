ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به مردم سیستان و بلوچستان در مشهد

ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به مردم سیستان و بلوچستان در مشهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار محمدرضا نخعی با بیان اینکه، ۱۵۰ هزار نفر از مردم استان برای تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس حاضر خواهند شد، گفت: از این تعداد، به ۸ هزار نفر از مردم استان، اسکان متمرکز یعنی شامل اسکان، پذیرایی و اطعام، داده شده است.

همچنین جابرعلی محمدی، مدیرکل صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان از پوشش رسانه‌ای و اقدام این مرکز، برای تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس خبر داد.